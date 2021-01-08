蔡衍明愛心基金會到府探視，雙腿殘疾的陳許寶珠內心感到很溫暖。（陳淑娥攝）

蔡衍明愛心基金會與大學生一起幫忙戴帽子、披圍巾，令阿伯感到溫暖頻道謝。（陳淑娥攝）

蔡衍明愛心基金會與台中逢甲大學合作下鄉，致贈紅包給弱勢戶過好年。（陳淑娥攝）

蔡衍明愛心基金會與台中逢甲大學合作下鄉，致贈紅包給弱勢戶過好年。（陳淑娥攝）

寒流來襲致全台各地氣溫驟降，蔡衍明愛心基金會與台中逢甲大學合作，8日頂著寒風到大安區致贈春節紅包，共計100個弱勢戶受惠。從小雙腿殘疾獨居的陳許寶珠，訴說著陳年往事，不禁紅了眼眶，特別感謝基金會及大學生的寒冬送暖。

陳許寶珠從小雙腿就有殘疾，平常需靠枴杖才能行走，子女長大後未與她同住，由於年邁已多年無法工作，目前因生病輪流住在兩位兒子家，她看見大夥兒特地來訪並噓寒問暖，心中非常高興，更訴說著陳年舊事，不禁紅了眼眶。

陳得和是獨居老人，年輕時曾在路上暈倒，差點造成中風，如今年紀大，頭暈目眩頻率更頻繁，無任何工作收入；基金會及大學生見他衣服單薄，趕緊幫忙戴帽子、披圍巾，他肯定旺旺集團的愛心送暖。莊家彰因罹患僵直性脊椎炎無法工作，妻子擔任臨時工收入微薄，夫妻倆育有3子女，經濟重擔壓得他們喘不過氣來。

大安區長許宏綺、南埔里長林恭指出，許多邊緣戶礙於法規無法申請到政府補助，感謝蔡衍明愛心基金會長期關懷轄區弱勢戶，在寒冬注入一股暖流。

逢甲大學學生陳建凱、劉依婷表示，從社會角落挖角到更多需要幫助的人，覺得自己能夠透過基金會幫助人，感到很開心，希望能拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關心。

蔡衍明愛心基金會經理徐海倫指出，旺旺集團於2009年起送愛下鄉，2015年廣邀全台27所大學加入，每年3大節致贈慰問金，深入各角落關心弱勢，迄今已13年，對蔡衍明董事長而言，是秉持真愛台灣的心情，也是回饋台灣社會的表現。尤其邀請大學生加入，希望讓年輕人走出校園、走入社區，將來他們成家立業後，也把蔡董事長的愛傳承下去。

(中時 )