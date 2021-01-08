人稱「林大少」的富商林建名，是香港豪門林百欣家族後人，今(8日)被證實因淋巴癌病逝醫院，享壽84歲。擁有百億身家的林建名，一生風流，曾與多位女星傳出緋聞，還曾向媒體侃侃而談千人斬的風流史，而他更與台灣也有一段淵源，曾在台北別墅遭綁匪闖入拍下全裸照，並向他勒索100萬美金的高額贖金。

香港富商林建名個性風流又高調，曾在2014年向港媒侃侃而談年輕風流史，轟動一時。他坦言有過上千位性伴侶，並在17歲失去了寶貴處男之身，對象是巴黎的法國妹，「第一年去英國讀書，暑假去巴黎玩。朋友帶我去夜總會，有做，但沒高潮。她教了我好多，哈哈。」

林建名晚年依舊風流倜儻，曾與小51歲女星何傲兒傳出爺孫戀。(取自東網)

第一次的寶貴經驗也開啟了林建名風流一生，越玩越大膽，在丹麥與2位美女玩3P、香港飛鵝山搞車震。即便已白髮蒼蒼，林建名身旁依舊美女環繞，他也不諱言為了有好的表現，會吃壯陽藥助興。

然而色字頭上一把刀，林建名1994年來台灣尋歡時就踢到了鐵板。當時綁匪闖入林建名位於台北別墅，將他迷暈並拍下裸照，甚至傳出不只裸照，綁匪還拍下了他的雞姦片，並勒索100萬美金。

林建名也不是省油的燈，先主動將裸照發給媒體曝光，事後6位綁匪也被繩之於法，林建名更澄清外傳被拍雞姦片一事，強調自己沒有被侵犯。

(中時新聞網)