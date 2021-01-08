譁裕公司(3419)8日召開董事會，改選董事長，通過新任董事長由鄒宓富接任。

鄒宓富在譁裕資歷完整，曾先後擔任過譁裕上海廠總經理，譁裕台灣總公司總經理以及副董事長，對內部經營管理及公司治理事務十分 嫻熟，鄒宓富表示，接任董事長後，首先自當維持企業正常營運，再來就是要整合各項資源，擴大產品線範疇，以及市場的深度及廣度，讓企業營運能更寬廣、更深入、更紮實，為股東及員工創造更多的福利。

譁裕由林祺生一手創建，迄今已滿滿40個年頭，不料在去年12月30日召開股東臨時會隔日，前董座林祺生突然發出公告表示「經營譁裕實業近40年，一路帶領公司成長、茁壯、上市，階段性任務已完成。回首人生，經過一番沈澱，覺得人生還有其他未竟之事。重新思考個人生涯規畫，決定自即日起辭去董事長一職。」

譁裕2020年12月30日召開股東臨時會補選二席董事，將董事席次擴增至11席，當時鄒宓富即以自然人的身份列名在新增的二席董事名單中，持股3,272,570股，另一席則由法人董事全方位資產管理有限公司(持股2,559,952股)取得，其中全方位資產管理公司董事長亦為林祺生，換言之，改選董事長後，前任董座林祺生手中仍握有二席董事席次。

譁裕8日公布新任董座名單的同時，亦順帶公布去年12月營收，譁裕去年12月營收為1.37億元，表現不若去年11月的1.49億元，呈月減8.04％，但仍較前年同期的1.05億元成長30.91％，去年全年營收為14.27億元，亦較前年的12.54億元，成長13.77％。

(工商 )