全台家具連鎖龍頭詩肯(6195)在疫情年2020逆勢增長，8日公佈全年合併營收達21.27億元，較前年大幅增長16.33%；詩肯指出，2021年上半年除了在家樂福量販店拓展三到四家新據點外，且將搶進人潮前十大購物中心開店。

詩肯指出，全球疫情仍相當嚴峻，無法出國讓國人致力內需消費，尤其2020年下半年股房市齊揚，房市帶動居家消費大噴發，加上新加坡併購的通路品牌Nova亦相對挹注營收，而使得上月營收大幅增長16.99%，累計2020年1-12月營收逾20億元大關來到21.27億元，年增16.33%。

詩肯自2019年併購新加坡第二大家具連鎖Nova之後，儘管Nova因封城受創，但第三季業績反彈，帶動詩肯第三季營收大幅增長14％，加上2020年台灣調整體質較差的門市關了八家虧損店、新開20家量販店與路面店，毛利率與稅後淨利率均可提升。

(工商 )