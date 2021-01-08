英飛凌推出新一代類比式MEMS麥克風IM73A135，麥克風設計人員經常必須在高訊噪比(SNR)、精巧封裝、高聲學過載點、低功耗，以及MEMS與ECM麥克風之間做取捨。因此，需求最高效能麥克風的應用在以前可能仍會採用ECM，而非MEMS。但現在有了IM73A135，設計人員從此不再需要妥協。

IM73A135麥克風具備了73 dB的SNR和較高的聲學過載點(135 dB SPL)，使其擁有高動態範圍，且體積小巧(僅4 x 3 x 1.2 mm3)，亦具有緊密的頻率曲線匹配，可實現最有效的音頻訊號處理，。

英飛凌新款MEMS麥克風具有出色的特性，可增強耳機的主動降噪功能，而該市場預計到2025年將成長至約2.5億部，年複合成長率將達到16％。此外，IM73A135具有低自有雜訊，特別適用於會議系統、攝影機或錄音機所需的高品質音頻擷取，這也是另一個預期將大幅成長的市場。

根據市調顧問公司Omdia報告指出，英飛凌已成功登上MEMS麥克風市場的領導地位。根據報告，從MEMS晶片銷售量看來，英飛凌的市佔率已然躍升至43.5％，使該公司成為市場龍頭，領先第二名將近四個百分點，甚至遠超第三名37個百分點以上。

(工商 )