意法半導體(STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM)所推出之L7983是一款高精密的3V-60V、300mA同步DC/DC降壓功率轉換器，具有彈性動態模式選擇，可滿足雜訊敏感應用的要求，並在輕載時能夠讓效能最大化。

L7983採用意法半導體專有的創新技術，可以控制低邊功率MOSFET，兩種作業模式可供選擇：恆定開關頻率的低雜訊模式(Low-Noise Mode，LNM)和低功耗模式(Low Consumption Mode，LCM)。在LCM模式下，轉換器可讓輕載或空載條件下將效能最大化。另可以使用外部腳位選擇工作模式，模式控制腳位則可由應用動態控制，也可以透過拉高電位或低電位來預設。

藉由較大的輸入電壓範圍，L7983可以在12V和24V的工業匯流排電壓下運作，並擁有充足的安全範圍。新產品還適用於電池供電的應用，包括工業設備的故障保護系統、離散式智慧節點、家電、機器人、電信設備。易於使用的低雜訊模式將讓精密感測應用受益。

(工商 )