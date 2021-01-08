半導體暨面板製程供應系統大廠朋億(6613)8日公布2020年12月合併營收達4.2億元，創歷年同期新高水準，並較2019年12月3.47億元成長20.95％。2020年全年合併營收為38.77億元，雖然中國地區主要客戶受疫情干擾、半導體產業科技貿易戰與資金鏈疑慮等，影響訂單認列進度延後，使得2020年全年營收較2019年減少12％。

朋億表示，為公司分散客戶市場集中度的風險，今年接單策略重心將積極轉向台灣地區，目前旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、以及綠能環保業務的油氣回收處理設備於台灣接單喜傳捷報，有望於第一季開始出貨認列挹注營收貢獻，並有機會看見台灣地區營收比重自目前的17％進一步增加，有助於堆疊整體營運良好成長動能。

展望2021年，隨著中國政府針對半導體產業祭出免稅政策及長期發展科技自主方向不變、全球半導體資本支出成長，帶動新廠、增設產能擴建趨勢，再加上投資半導體氣體設備供應設備商銳澤有助於整合集團資源，深化半導體、光電等產業領域擴大台灣地區接單表現，整體而言，在台灣市場成長以及投資銳澤效益發揮下，以期帶動未來營運良好成長引擎。

(工商 )