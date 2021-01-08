極凍寒流來襲，全台低溫下探10度，路上行人全副武裝穿暖暖，動物也是一樣，需要做禦寒措施，無論室內室外都有不同的裝置讓牠們舒服的度過寒冷的天氣，《中時新聞網》記者實際到台北市立動物園直擊動物的防寒小撇步，園方會幫牠們準備暖呼呼的「暖石」，甚至還有冒煙的溫水池讓魚兒能夠自在地悠游。不過大家最想知道的，就是現在的人氣王貓熊圓寶是如何過冬的呢？

直擊動物禦寒小撇步 7度低溫見貓熊圓寶過爽爽

動物園多數的動物都很怕冷，所以需要足夠的禦寒設備，只有少數動物怡然自得，其中包含了最近火紅的人氣王—貓熊「圓寶」。看到圓寶在鏡頭前完全動也不動的模樣，讓大小朋友都直呼超級卡哇伊，就算從頭到尾都一副慵懶樣，大家也捨不得把牠叫起來。

最近超火紅的人氣王—圓寶。(圖片/台北市立動物園提供)

其實貓熊屬於高山耐寒動物，身上有又粗又厚的毛髮，因此天氣越低牠們反而越活躍。而六個月大的圓寶正值成長階段，每天有七成的時間都在睡覺，但香甜的睡像還是融化了遊客們的心，紛紛拿起手機拍下牠軟萌的身影。

電熱仿岩表面上看起來和一般的岩石相同，但它會散發出溫暖的熱氣，獅子非常喜歡依偎在附近休息。(攝影/陳宏睿)

動物保暖的方法相當多元有趣，室內室外也大不同！戶外的大空間，園方會設置電熱仿岩，表面上看起來和一般的岩石相同，但它會散發出溫暖的熱氣，獅子非常喜歡依偎在附近休息；另外，工作人員也會在圍牆周邊設置暖氣，動物們會坐在出風口處享受吹出來的暖風，還有館內的水池也有加熱系統，會飄出縷縷白煙，水池的溫度會控制在24到28度。

館內的水池也有加熱系統，會飄出縷縷白煙。(攝影/陳宏睿)

水池的溫度會控制在24到28度。(攝影/陳宏睿)

除了使用特殊裝置替牠們取暖，園方也會給較聰明的靈長類動物們麻布袋保暖，甚至保護員還會送上薑茶給怕冷的黑猩猩飲用，或許是天氣真的太冷了，大家爭先恐後的搶著喝，模樣十分可愛。

園方會給較聰明的靈長類動物們麻布袋保暖。(圖片/台北市立動物園提供)

(攝影/陳宏睿、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)