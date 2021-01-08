謝金燕將於16日於台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，目前緊鑼密鼓為演唱會排練，演出開始倒數，她日常在家也勤練唱，盼在演唱會上呈現最好的狀態給粉絲。她向來很疼愛歌迷，每次在演唱會上都準備許多不同大型道具，被獲封「道具女王」，透露這次同樣精心準備搭配演出的小道具，還自掏腰包加碼上千份的驚喜禮物彩蛋，送給觀眾。

至於是什麼小禮物，謝金燕賣關子表示等演出當天粉絲親自來看演出就會揭曉，希望大家盡情享受這場投注滿滿心血的演出。謝金燕將邁入出道30年，時隔5年再度舉辦大型演唱會，她希望回饋一路以來支持的粉絲，預告演唱會上唱許多她的經典歌曲，精選集結出道30年來的作品，唱好唱滿。

她帶領近20位的舞者們，一起唱跳招牌動感舞曲，更有多首未曾公開演出過的情歌，大展她的溫暖、柔情，謝金燕向粉絲喊話：「相信我，你會因為我而愛上這些台語歌，也因為這些台語歌而再度深深的愛上我。」

謝金燕日前在練舞後，感覺胸口位置吞嚥時有異物感，隨後澄清因為近期忙演唱會，每日練歌、練舞及練身材，把自己操兵操到了極限，常常到深夜才吃飯，引發了胃食道逆流，她最近已改掉壞習慣，正常飲食，身體恢復良好，呼籲粉絲們要好好吃飯、好好防疫，健康來聽演唱會。

謝金燕演唱會以「TURN口罩」為主題，正值防疫期間，觀眾當天憑票券入場後即可獲得3個演唱會限定口罩。「謝金燕2021TURN口罩世界巡迴演唱會」門票售票請洽KKTIX或全家便利商店FamiPort。

(中時 )