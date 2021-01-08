泌尿科醫師歸家豪日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

當身體出現異狀時，千萬不要隱忍，一定要盡快就醫檢查。一名70多歲老翁，到醫院看診，走進診間時雙腳開開，接著主訴自己睪丸不但會痛還「越長越大」，這情形已有一段時間，醫師一聽認為老翁講錯，應只是淋巴結腫大，沒想到脫褲檢查後讓醫嚇傻，「真的和小嬰兒的頭一樣大」，經超音波檢查發現，原來是乙狀結腸整個垂墜所致。

泌尿科醫師歸家豪日前在節目《醫師好辣》上分享案例，這名老翁到診間時穿著寬鬆的褲子，走路兩腳開開看起來相當不舒服，後來老翁主訴，自己睪丸有越長越大的感覺，而且已有一段時間都沒改善，歸家豪起初還以為只是淋巴結腫大，沒想到脫下褲子檢查時，發現老翁的睪丸，腫大如一顆小嬰兒的頭，正常人的睪丸是5到8公分，老翁大概有20公分。

隨後立即替老翁做超音波檢查，歸家豪表示，透過檢查後發現是腸子垂墜，有一大段乙狀結腸整個垂到睪丸裡，當下緊急開刀，不過幸運的是，一般碰到這種情況，「照理來說應該會疼痛難耐，甚至會導致腸壞死、腸破裂引發腹膜炎，致死率有40～50%」，老翁不但沒有便秘困擾，更沒出現上述危險情況。

歸家豪順利把老翁腸子推回原位，並將睪丸外頭的皮膚修整好，「居然慢慢就好，外觀完全看不出來有什麼異樣。」聽完醫師分享的案例，讓在座來賓驚訝不已，主持人胡瓜更忍不住開玩笑，「果然太長、太大」都不好。

(中時新聞網)