中聯資源2020年累計稅後淨利7.75億 19:092021/01/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中聯資源(9930)2020年業績亮麗，12月合併營收為9.31億，單月合併稅前淨利0.68億元，單月稅後淨利0.54億，累計合併營收99.70億，累計營業利益9.67億，累計稅前淨利9.48億，累計稅後淨利7.75億元。 蘋果公佈2020年服務部門成績單 App Store聖誕假期創造18億美元營收 亞洲藏壽司12月營收2.62億元 創三高 (工商 ) #中聯資源 #累計稅後淨利 #單月 #業績 #亮麗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資力挺聯詠2021年風采依舊 升目標價至444元 13:242021/01/08 財經 《國際產業》韓國LG電子估上季大賺近6億美金 年增5.36倍 16:312021/01/08 財經 新潤興業去年營收攀峰！全年達28.58億元 18:332021/01/08 財經 遠端辦公效應推動 群聯2020年營收創新高 15:202021/01/08 財經 展碁國際 去年業績創高 04:102021/01/08 產業．科技 防疫、宅經濟帶動 特力2020年營收衝破400億大關 18:512021/01/08 財經 茂訊2020營收創新高紀錄 04:102021/01/08 證券．權證 《金融》國銀去年前11月獲利年減13％ 存款月增金額創高 07:442021/01/08 財經 《航運股》慧洋-KY上月營收創高 全年營運轉正 16:142021/01/08 財經 雙利空衝擊 中信金2020年賺428.53億元 全年獲利小幅衰退 18:262021/01/08 財經 訊聯業績佳 帶動細胞治療上櫃潮 04:102021/01/08 產業特刊 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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