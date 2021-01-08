中聯資源(9930)2020年業績亮麗，12月合併營收為9.31億，單月合併稅前淨利0.68億元，單月稅後淨利0.54億，累計合併營收99.70億，累計營業利益9.67億，累計稅前淨利9.48億，累計稅後淨利7.75億元。

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(工商 )

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