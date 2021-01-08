河北石家莊疫情快速升溫，據新華社報導，重災區藁城區已完成全員核酸檢測，共檢測出陽性患者259人。
河北省副省長徐建培8日下午在記者會上表示，石家莊市、邢台市啟動全員核酸檢測以來，截至1月7日24時，石家莊市累計檢測485.67萬人份，檢出陽性樣本289。按照安排，石家莊、邢台兩市9日前全部完成核酸檢測。
其中，根據新華社晚間報導，大陸目前唯一高風險區藁城區已完成全員核酸檢測，共檢測出陽性患者259人。
石家莊7日晚間開始，各種交通已經封鎖，人員禁止出入。
(工商 )
河北石家莊疫情快速升溫，據新華社報導，重災區藁城區已完成全員核酸檢測，共檢測出陽性患者259人。
河北省副省長徐建培8日下午在記者會上表示，石家莊市、邢台市啟動全員核酸檢測以來，截至1月7日24時，石家莊市累計檢測485.67萬人份，檢出陽性樣本289。按照安排，石家莊、邢台兩市9日前全部完成核酸檢測。
其中，根據新華社晚間報導，大陸目前唯一高風險區藁城區已完成全員核酸檢測，共檢測出陽性患者259人。
石家莊7日晚間開始，各種交通已經封鎖，人員禁止出入。
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