景文科技大學越南專班境外生7日到新竹縣北埔鄉麥克田園與綠世界體驗客家農藝。（景文科技大學提供）

景文科技大學越南專班境外生7日到新竹縣北埔鄉麥克田園與綠世界體驗客家農藝。（景文科技大學提供）

景文科技大學越南專班境外生7日到新竹縣北埔鄉麥克田園與綠世界體驗客家農藝。（景文科技大學提供）

景文科技大學越南專班境外生7日到新竹縣北埔鄉麥克田園與綠世界體驗客家農藝。（景文科技大學提供）

為使遠到來台求學的景文科技大學越南專班境外生，對美麗台灣環境有更深的認識，亦希望學生能盡快融入具有優美文化與風俗的生活環境，校方規畫7日到新竹縣北埔鄉麥克田園與綠世界，舉辦民俗體驗活動，認識台灣有趣的客家農藝與創新的生態農場，並藉此充實來臺留學的生活體驗。

體驗活動係在學校經由學務長安全提示與合影後，驅車前往麥克田園，在客家農場內體驗了活潑的生態導覽，認識古農具，紮稻草人、擂茶飲茶、磨米漿作板條及焢窯烤肉等，尤其製菜包與紅龜糕時，當手握包內餡的糯米外皮時，學生阮氏如月說：「很像越南的bánh trôi nước（湯圓），越南湯圓是越南人在寒食節供奉祖先的食物，以表達敬意，祈求生活美好」；而在食用自己包的菜包時，學生黎氏日英表示，這是她第一次吃菜包，感覺特別美味，而今天的活動，讓她想到在越南家鄉過年的情形。

隨後到位在新竹北埔的綠世界生態農場，內有蝴蝶生態公園、大探奇區、鳥類生態公園、水生植物公園及天鵝湖區等幾個主題園區，擁有不少台灣沒有的鳥類、植物、魚類、動物，學生們進入園區時，剛好遇上大草皮上羊駝散步，看到牠們的可愛模樣，紛紛拍照，學生們嘻嘻哈哈玩得不亦樂乎！

配合政府推動教育新南向政策，拓展與深化東協與東南亞重點國家，景文科技大學以企業最愛之優質高等技職教育優勢，深耕越南台商人才培育，成立國際產學專班，業已招收五屆越南國際產學專班，主要開設電腦與通訊、觀光餐旅、企業經營管理及應用外語等四大學程。

(中時 )