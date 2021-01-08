台東邱姓女子擔任志願役憲兵，在憲訓中心訓練時，當眾嗆罵林姓副分隊長五字經國罵「O你娘0掰」，被法院依陸海空軍刑法公然侮辱長官罪，判罰金1萬元。檢方提出上訴，理由為刑度過輕，對於國軍管理將有不利影響。但遭台東地院駁回，法官認為長官對女兵情緒失控，也應該負部分責任。

判決指出，邱女服役於某憲兵分隊擔任上兵，108年5月在桃園憲訓中心基訓大樓中山室時，林姓副分隊長下令全員「先留下來不要解散」，邱女卻仍自行離去，副分隊長因而情緒失控 ，將大兵手記重摔在地並對邱女。不料邱姓女兵，當眾頂撞長官，回嗆「啊不然在兇什麼? O你娘0掰」等言詞辱罵林姓副分隊長，被認為有損個人名譽及長官領導統御之威嚴。

全案經軍方移送後，台東地檢署依違反部屬職責起訴，邱姓女兵坦承犯行，由台東地院簡易判決罰金1萬元。台東地檢署認為法院輕判提起上訴，理由是被告身為現役軍人，忽視部隊紀律倫理，行為嚴重破壞長官之領導，事後又未達成和解，判罰1萬元，長遠而言對於國軍之管理將有不利影響，往後內部官兵若依照此判決，無理頂撞長官，也可藉由繳納為數不多之罰金了事，因此請求加重其量刑。

法院審理認為，此案與類似案件量刑並無明顯輕判，且女兵在事發隔天就向長官道歉，但長官不願和解。法官也認為，林姓副分隊長就本案的發生並非全然無責任，這也是對邱女量刑考量因素之一。

(中時新聞網)