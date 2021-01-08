林依晨今（8日）下午出席汽車代言活動，老公林于超去年感恩節前就回美國忙事業後，夫妻倆要到農曆年才會見面，有計畫要到台南和新竹走走，還不忘玩起諧音梗「再久都沒有丞琳久（陳零九）」。而結婚6年多，肚皮一直沒有動靜，她說有科學根據的方法都試過了，好孕棉、助孕金鏟家裡也一堆，「一切順其自然，希望大家幫忙集氣」。

老公不在身邊的這3個月，林依晨除了有追夯劇《后翼棄兵》外，還悄悄當起打工仔領160元時薪，她分享小學6年級有個隔3班的筆友，後來變成感情超好的閨蜜，對方前陣子在大安森林公園附近開了一家咖啡廳，一直很想體驗餐飲業的她也趁著這個機會，到那裡打了4天工，第1天在內場洗碗，「我洗了好久的碗，隔天就去買護腰」，發現自己好像還是比較適合在外場到處跑，就改當服務生接待客人，「快被認出來時趕緊衝進內場」。

至於今年演藝工作的規劃，林依晨表示目前監製兼主演電影《失明》還在討論主角的性別要不要改，大概在這2個月就會有定案，現階段都不打算接新的戲劇作品，「我也很想拍，但怕太投入」，會先好好調養身體，她也說其實身邊親友都沒給她什麼壓力，反而是她給自己的壓力比較大，「而且是越來越大」。

提到車子，林依晨也透露當了30幾年汽車業務的爸爸，個性比較急躁，所以開車都很猛，還會配音（意指髒話），不過老公正好相反，開車比較平穩，所以通常他們一起外出幾乎都是老公開，她也自認目前還需要累積多一點開車經驗，遠程的話會比較害怕，私下出門大多都會步行或是搭乘大眾交通工具，至於在路上會不會很容易被捕獲，她笑回「我可能在大家認出來前就不見人影了」。

(中時 )