美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪台，14日將於外交部外交及國際事務學院發表演說。前總統馬英九今晚表示，川普藉這個動作對我們表示友好，但實際上幫助不是很大，而中華民國能否參與聯合國，也不是靠美國駐聯合國大使可以做到或去努力的。

媒體追問，克拉夫特訪台是否造成下屆美國總統拜登的誤解，馬英九則說，「我想不會」。對於川粉昨衝進國會爆發警民衝突，打亂國會認證總統當選人拜登勝選程序，馬英九說，在這個時刻，蔡政府無動於衷的態度，可能會引起拜登的誤會，對我們沒有好處。

媒體又問，反觀蔡政府當年聲援太陽花學運、反送中，此次卻不作聲，落差太大？馬英九附和地說，「你的觀察非常正確」。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」，今晚在台北國賓舉行20週年感恩餐會，前總統馬英九、前黨主席連戰、朱立倫、黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文、國民黨團總召林為洲等人與會。

(中時 )