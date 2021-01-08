美國有線電視新聞網(CNN)8日報導，繼伊朗要求國際刑警組織，對美國總統川普發出「紅色通報」並予以逮捕後；伊拉克最高司法委員會的法官也表示，由於川普於2020年下令狙殺伊朗「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼時，連帶殺害1名伊拉克準軍事領導人，故將對川普發布逮捕令，使其到案說明。

最高司法委員會7日發布聲明，「在完成初步調查程序後，法官決定對即將卸任的美國總統川普發布逮捕令」。伊拉克將持續調查，找出其他參與此一罪行的參與者，不論其是伊拉克人還是外籍人士。

2020年1月3日，美國總統川普下令狙殺蘇雷曼尼。過程中伊拉克民兵組織「人民動員部隊」(PMF)次長穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)，也慘遭狙殺。PMF由與伊朗關係密切的民兵組成，為什葉派軍事組織。根據2016年伊拉克法律，PMF為獨立的軍事組織，直接受該國總理指揮。

早在伊拉克之前，伊朗也以川普狙殺蘇雷曼尼為由，對川普發布逮捕令，並強調川普將在任期結束後遭起訴。蘇雷曼尼是伊朗革命衛隊「聖城部隊」的指揮官，也是伊朗在伊拉克、敘利亞與葉門軍事力量不斷成長的推手。「聖城部隊」為專司伊朗海外作戰的精英部隊，被美國列入「恐怖主義」組織。

川普當時批准無人機在巴格達國際機場附近進行空襲，事後還盛讚此次行動「一箭雙鵰」，並強調蘇雷曼尼是「恐怖分子」，應該列在「恐怖分子清單之中」；不過，川普卻沒有解釋美國究竟面臨何種「立即的威脅」，要跨境到別的國家內發動攻擊。甚至，空襲後美官員也沒有提出空襲合法的證據。

(中時新聞網)