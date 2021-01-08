法務部矯正署8日公布矯正機關首長人事異動，包括台中監獄在內，共有7名新派典獄長，總共19人異動，派令將在1月16日生效。

矯正署表示，因矯正署現有組長、副組長職缺各1名，所屬矯正機關首長職缺3名、副首長職缺1名，為能使各機關業務能順利推展，促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，所以統籌辦理職務調整作業，選任適當人員出任新職，為矯正業務興革開創新風貌。

職務異動名單如下：

1、 高雄女子監獄典獄長林錦清調派台中監獄典獄長

2、 岩灣技能訓練所所長陳憲章調派高雄女子監獄典獄長

3、 高雄戒治所所長黃金章調派岩灣技能訓練所所長

4、 花蓮看守所所長黃敬謀調派高雄戒治所所長

5、 矯正署安全督導組副組長高千雲調派花蓮看守所所長

6、 台中女子監獄典獄長張惠郎調派彰化監獄典獄長

7、 台南看守所所長劉明彰調派台中女子監獄典獄長

8、 澎湖監獄典獄長林明達調派台南看守所所長

9、 矯正署後勤資源組組長蘇坤銘調派澎湖監獄典獄長

10、 基隆監獄典獄長林文宗調升矯正署後勤資源組組長

11、 彰化少年輔育院院長饒雅旗調派基隆監獄典獄長

12、 金門監獄典獄長楊益彰調派彰化少年輔育院院長

13、 屏東監獄副典獄長曾至勳調升金門監獄典獄長

14、 矯正署教化輔導組組長蘇慶榮調派台中看守所所長

15、 台中戒治所所長劉玲玲調升矯正署教化輔導組組長

16、 台北女子看守所所長游玉梅調派台中戒治所所長

17、 矯正署教化輔導組副組長李宗莉調派台北女子看守所所長

18、 嘉義看守所所長林豐材調升矯正署綜合規劃組組長

19、 台北監獄副典獄長蘇維闊調升嘉義看守所所長

(中時 )