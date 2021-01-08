羅麗芬-ky(6666）隨著中國大陸經濟復甦，逐步擺脫疫情衝擊，2020年第四季營收3.54億元，季成長67％。預期在終端客人到店消費回復往常，加上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》引流電商平台客群、台灣市場持續開拓，2021年業績將回到2019年榮景。

羅麗芬在中國大陸逾4,000家線下美容院通路，主打原有三大面部品牌（葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲），2021年在疫情的持續可控狀態下，市場持續恢復信心，終端消費者進店率提高，公司將持續拓展實體通路，增加經銷商及美容院，同時新增高端訂製品牌《莫克麗膚》，主要為美容院內金字塔頂端客戶服務，提高客單價。

旗下養生品牌《綺易康》基礎項目在幾個標竿省份樣板美容院已打版完成佈局，2021年將全面佈局中國大陸各省，同時新增高端養生項目，主要服務美容院內前20％之高端客戶，預期營收將有重大突破。

新零售品牌《伊姿佰EasyBio》已完成建置線下分銷經銷商及店家之小程序商城渠道，2021年主要著重於公域（線上電商平台）流量的開拓，總部直營店於各大電商平台（淘寶、天貓、京東等）直接銷售給消費者，並同時投入大量傳統媒體及新媒體全面覆蓋傳播，營收將帶來大幅成長。

為持續開拓台灣市場，2020年第四季度，羅麗芬與台灣知名連鎖醫美診所『群英集團』合資設立瑞群生技，結合精準養護與醫美領域奠定基礎；並於2020年年底合併台灣區域經銷商，以統合資源、提供更全面的產品與服務品質並增長台灣市場的通路規模。

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