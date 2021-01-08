2020年驚濤駭浪，最後的一場惡夢竟然是新台幣升值。新光金控8日公布2020年12月自結獲利，當月稅後虧損31.1億元，全年累計稅後賺143.37億元，較2019年衰退近13.7％，每股稅後盈餘1.11元；獲利減少主因還是子公司新光人壽最後一個月遇新台幣升值大浪，單月稅後虧損38.14億元。

走過新冠肺炎的資本市場大波動，但壽險業終究被新台幣升值打敗，2020年11月及12月獲利動能受影響，且各大公司紛紛增提外匯準備金，為2021年新台幣續繼升值作準備，加上12月新台幣升值逾1％，造成獲利壓力沈重。

新光金財務長徐順鋆表示，12月資本市場極佳，如台股站上1萬4千點，新壽也有實現股票獲利，無奈新台幣單月升值近3.2角，吃掉大部分獲利，且12月新壽額外增提外匯價格變動準備金25億元，亦是一項成本。

新壽12月增提的25億元，馬上拿去沖抵匯損19億元，最後增提6億元到帳上，去年12月底外匯準備金餘額達51.6億元；單月匯兌成本逾50億元，成為年終惡夢。

徐順鋆表示，目前無本金遠期外匯(NDF)價格非常貴，且用NDF避險只是「平滑」當月損益，下個月成本依究會顯現在帳上，「並無實質避險效果」，還不如增提外匯準備金。

在最後兩個月共虧損逾54億元，新壽全年稅後獲利71.24億元，較2019年衰退23％以上；而新光銀行2020年全年稅後獲利59.38億元，年成長7.5％，元富證券則受惠台股大行情，經紀收益大增，全年稅後賺18.96億元，創其歷史新高，較2019年成長近23％。

(工商 )