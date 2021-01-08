日本22歲正妹實況主「小動」（うごくちゃん‧Ugokuchan）在遊戲界很有人氣，不常露臉但有一口超嗲娃娃音，每次直播都吸引大票粉絲觀看；豈料，她的經紀公司Studio Coup在8日發訃聞，表示她在2020年12月31日跨年夜不幸逝世，有網友注意到她死前3天發表的影片，才公開自己有心病，如今天人永隔，粉絲都十分心痛。

實況主小動的YouTube頻道有超過50萬粉絲，她最早以開遊戲實況成名，但她不喜歡露面，推特和IG的社群平台也很少看到她的真面目，為此她特別做出一個藍髮Q版插圖代表自己；其實她曾經有曬過自拍照，夢幻藍色頭髮和一雙大眼睛，和她的娃娃音超搭，先前也曾替活動站台，穿著連帽外套和戴著墨鏡、口罩當眾開唱。

小動在去年9月就曾分享被「強制住院」的經驗，提到自己到精神科就醫，醫師認為她應該接受治療，那段時間她也會上傳住院生活，後來總算可以出院；但她在去年12月28日發表一段影片，內容就令粉絲很擔心，因為提到「曾有感覺何時死去也不會後悔」，聽起來心情低落，但仍在最後積極喊話「明年請多指教」。

粉絲們都很期待新的一年看到小動更新影片，但她的經紀公司Studio Coup在今（8）發訃聞，小動在跨年夜逝世，家人已低調舉行她的後事；但經紀公司沒有提到她的死因，也呼籲粉絲不要揣測，希望能讓小動一路好走。

(中時新聞網)