台股大盤今（8）日大漲249點、1.64%，以15463.95點再創歷史新高，連帶台股基金一同受惠，以台股基金規模最大的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，今日淨值正式突破13元整數大關，以13.15元刷新歷史紀錄，該基金自2020年上半年成立後，淨值便持續向上，績效逾30%。

法人分析，台股兼具高成長力與高股息兩大優勢，向來備受外資青睞，尤其台灣在本次肺炎疫情中，防疫成效優異，受到全球各國肯定，台股優質企業能見度大增，有助吸引國際資金，尤其2021年國際寬鬆貨幣政策勢必持續，甚或可能再加重寬鬆力道，資金水位充沛，更將形成台股支撐力道。

「不要預設高點！」法人指出，許多人以為台股上漲會有天花板效應，但其實並不然，好比曾經台股9000點時，許多人便以為一萬點將是台股天花板，因而不敢入場，然而事實上，台股一路上攻，不僅攻破「萬點」，更接連攻上「萬二」、「萬三」、「萬四」關卡，現在則站穩「萬五」大關。

2020年下半年時，市場多預測2021年台股大盤將落在15000~15500點區間，沒想到台股強勢上漲，2021年第2個工作日便火速抵達15000點，國際多家專業機構紛紛上修預測值，目前上看16500點以上已是普遍共識，且多認為台股第一季便很可能上衝16000點。

理財專家提醒，選擇標的絕對比擇時更重要，如果擔心買在高點，而不敢入場，便會一再錯過，建議投資人選擇優質投資標的，透過定期定額方式分批進場，如果希望加速佈局者，更可增加進場頻率，改為周周扣或日日扣。

選擇標的時，建議可優先選擇該領域中具有代表性的佼佼者，以有台股「護國神三」的台股三王為例，個股之首為台積電（2330）；ETF之首為有國民ETF之稱的元大台灣50（0050）；基金之首則為「元大台灣高股息優質龍頭基金」，尤其後者規畫良好配息機制，除了月配外，還有年終配，適合希望領有息收或期待退休後享有穩定現金流的族群。

元大龍頭基金將於近日完成首度年終配息；0050則於昨日公告第一階段配息，本次預計配發金額為3.05元，年度配息率達3.09%，除息日為1月22日，預計於1月20日進行第二階段公告，並確定實際配發金額。

(中時新聞網)