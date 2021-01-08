故宮2樓突冒煙大批消防到場 空調故障自動撲滅未釀災 19:352021/01/08 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8日傍晚5時許，故宮2樓突然冒煙。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 故宮2樓突冒煙大批消防到場 空調故障自動撲滅未釀災 訂閱影音： 中時新聞網 位於台北市外雙溪的故宮博物館，今（8日）傍晚5時突竄出濃煙，疑似是2樓空調機械故障，幸好消防設備啟動撲滅火勢，消防隊員趕到現場，確認沒有釀成火災。 據了解，故宮今天下午5時閉館後，2樓突然冒煙，火警警鈴大作，大批消防獲報趕到現場，經初步檢查發現，是空調設備電線燒熔，幸好消防設備啟動撲滅火勢，燃燒面積約0.5平方公尺，沒有人員傷亡，詳查火警原因消防局將派人調查。 高市小港瓦斯外洩飄異味 已止漏解除警報 假里長之名 9倍價賣瓦斯防震器 (中時新聞網) #冒煙 #空調 #機械故障 #故宮 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旭富大火爆炸 疑因反應爐過熱 04:102021/01/07 地方新聞 黑白無常躲梯間浴室 桃園打火弟兄用演的傳達救命觀念 20:322021/01/07 社會 百公頃雲林褒忠循環經濟產業園區 預計今年底動工、招商 18:162021/01/07 寶島 中山分局3員警每月拿6萬三節加碼 索賄色情酒店聲押禁見 08:102021/01/08 社會 晶華推家人安心Long Stay 搶攻防疫商機 19:372021/01/07 生活 台南YMCA游泳池意外事件 教育局要求業者立即停用 23:102021/01/07 社會 5G臺南隊隱形冠軍 助傳產數位轉型 04:102021/01/08 產業特刊 自曝恐不孕黃沐妍慶幸早凍卵 04:102021/01/08 娛樂新聞 女星黃沐妍自爆有不孕症 28歲就花30萬凍卵 18:252021/01/07 娛樂 雲林推動科技農業 打造示範區 04:102021/01/08 地方新聞 中山分局收賄案 第6波約談3警3業者 04:102021/01/08 地方新聞 社會熱門新聞 女憲兵5字經國罵譙長官 遭軍方移送法辦 下場曝光 - 社會 天寒警暖心提醒 單手騎車母湯喔 - 社會 寒流襲台 南投晚間傳2人猝死 全台已有27人送命 - 社會 寒流斷崖式降溫 彰化8人凍未條 傍晚出現1小時內死4人 - 社會 調查局副局長名單出爐 劉復興、黃義村接任 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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