故宮2樓突冒煙大批消防到場 空調故障自動撲滅未釀災

位於台北市外雙溪的故宮博物館，今（8日）傍晚5時突竄出濃煙，疑似是2樓空調機械故障，幸好消防設備啟動撲滅火勢，消防隊員趕到現場，確認沒有釀成火災。

據了解，故宮今天下午5時閉館後，2樓突然冒煙，火警警鈴大作，大批消防獲報趕到現場，經初步檢查發現，是空調設備電線燒熔，幸好消防設備啟動撲滅火勢，燃燒面積約0.5平方公尺，沒有人員傷亡，詳查火警原因消防局將派人調查。

(中時新聞網)