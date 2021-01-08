遊戲龍頭鈊象(3293)8日公布2020年12月自結損益，單月稅前每股盈餘5.30元，2020年全年累計每股稅前盈餘為57.68元，賺將近6個股本，大幅超越2019年的28.08元，寫下歷年獲利新高表現。展望今年第一季，法人表示，在鈊象旗下6大網路遊戲穩健營運下，以及遊戲傳統旺季來臨，加上又有寒假以及農曆春節行情，將帶動鈊象第一季整體營運表現。

鈊象12月營收達8.11億元，較去年同期增41.25％，為單月首度突破8億元大關，寫歷史新高。2020全年營收84.25億元，較2019年大增59.2％，全年營運表現也寫下歷史新高。鈊象表示，2020年營收增加50％以上，主要是因旗下網路遊戲營收較2019年同期成長所致。

12月單月營業淨利4.23億元，稅前淨利3.72億元，單月稅前EPS5.30元，較11月單月5.44元微幅衰退，累計全年稅前盈餘57.68元，網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為91％及9％。

(工商 )