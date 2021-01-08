量販關注動物福利，也為全台民眾吃蛋的食安努力，家樂福和Costco好市多都販售非籠飼雞蛋。家樂福領先通路，自2018年便推動食物轉型計畫，即起因著承諾推出「家樂福嚴選非籠飼放牧蛋」，為了協助非營利組織持續推動改善經濟動物福利，即日起每賣出1盒，就捐1元給長年推動改善各項動物處境的台灣動物社會研究會。

家樂福推動非籠飼雞蛋，從2018年原先的4%市占率至今提升到22%以上。（家樂福提供）

家樂福推動的「食物轉型計畫」跟進國際重視經濟動物福利，2018年設立「非籠飼雞蛋專區」，推出自製熟食商品及茶葉蛋皆改用非籠飼雞蛋；2019年跨國攜手友善雞蛋聯盟、日本京都宇治市代言人茶茶小王子，推出台灣首支使用非籠飼雞蛋為原料的蛋捲，並在11月推出自有品牌非籠飼雞蛋。從一開始2018年3支非籠飼雞蛋至今已有24支商品，非籠飼雞蛋市占率從4%至今提升到22%以上。

無獨有偶，好市多在台灣就擁有14家分店，近日也落實新的動物福利政策，全面響應販售非籠養雞蛋，跟進大陸、日本、南韓、墨西哥、澳大利亞、加拿大和歐洲等全球經營的12個地區的分店。

在全球各地的好市多中，台灣目前的非籠養雞蛋銷售比例排名最後，2020年度報告是0%，對此，Lever Foundation槓桿基金會項目經理謝利依表示：「轉售非籠養鷄蛋是對顧客和動物福利的正確選擇，我們鼓勵台灣好市多迅速落實承諾，轉為只銷售非籠養雞蛋。」

家樂福推動非籠飼雞蛋，從2018年原先的4%市占率至今提升到22%以上。（家樂福提供）

台灣Costco好市多14家分店響應銷售非籠養蛋。（好市多提供）

(中時 )