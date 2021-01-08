台南市新化高中學生參加大學「特殊選才」傳佳音，目前上榜學生計有8名，人數為去年2倍，同學們不管是來自單親家庭或新住民家庭，克服生活困境認真學習，表現優秀獲錄取理想大學。

新化高中校長許宏明表示，學校積極輔導學生透過特殊選才管道入學，使弱勢學生及不同教育資歷學生，或具有特殊才能及具強烈學習熱誠之學生有圓夢的機會。

錄取中正大學數學系的穆巧馨，來自新住民子女的單親家庭，經濟收入靠父親的微薄收入與單親補助維生；穆巧馨在校表現優良，成績排名在校排前百分之十，特別在數學科有優良的表現。

錄取中興大學化工系的陳怡婷，母親是來自中國的新住民，儘管家中生活困頓，陳怡婷仍然積極上進，且急公好義、樂於協助同學，因理科成績特別優異，錄取化工系。

同時錄取屏東大學智慧機器人學系和應用數學系的王亦慶，母親在他3歲時因車禍去世，父親工作收入極不穩定，奶奶則是長期臥病在床。王亦慶說，他一直把這樣的家庭環境困境，當成鼓舞自己前進的動力，考取國立大學，希望能幫家裡省錢。

錄取中興大學應用經濟學系的王郁筑，小二時父母離異，母親來自越南貧困家庭，因失學工作機會有限，僅能以微薄薪水支付家庭生活所需。王郁筑說，因母親堅強的毅力和不服輸的精神深深影響她。讓她養成「努力是為了改變，改變是因為努力」的信念。

錄取台灣海洋大學資訊工程系的廖健揚，從高中起就靠自主學習撰寫資訊程式，解決日常生活的一些問題，而且把寫程式當樂趣。

許許宏明也感謝高三導師及任課教師的悉心指導與辛勤付出，期待學生繼續保持更開放的心態與積極進取的精神勇往直前，也期勉所有學生在後續的大學繁星推薦及個人申請錄取質量再創新高。

(中時 )