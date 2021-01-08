連續第13年舉辦的日立慈善盃高爾夫菁英賽，96位選手8日在寒流來襲的情況下奮勇揮桿，前一場台灣大哥大女子公開賽冠軍錢珮芸沿續氣勢，以低於標準4桿的68桿領先，同樣旅美的徐薇淩70桿名列第 2，包括姚宣榆、劉嬿、石澄璇以及業餘選手安禾佑等8名選手以71桿並列第 3。

球場上午僅有5度低溫，雨勢一直到中午過後才完全停止，然而雨勢雖然停歇，溫度卻沒有回升，選手完成第一天賽事踏進會館，第一句話不是「冷死了」，就是「我的手腳沒感覺了」。

旅美的錢珮芸一馬當先，68桿搶得領先優勢，第二回合將與徐薇淩、業餘選手安禾佑同組出發。錢珮芸賽後表示，東方球場很容易掉桿，所以她給自己比較大的壓力，第1和第10洞最好能抓下birdie，而她也做到了。錢珮芸今天的開球和鐵桿發揮得不錯，一共抓下5隻鳥，第11洞的 bogey，她說是個低級錯誤，「旗位圖上是17碼，但我看成8碼，所以打短了。」也因此付出代價。

錢珮芸說天氣不好，成績會受到影響，所以她每一桿都謹慎處理。雖然第一天取得領先，錢珮芸強調，很多選手都有很強的抓鳥能力，所以不能掉以輕心，必須步步為營。

徐薇淩今天抓4鳥，另有兩個bogey，取得70桿佳績。她說已經很久沒有在這麼低的溫度下比賽，又濕又冷，所以下場前擬定策略，無論如何就是把球放上球道和果嶺。徐薇淩今天推桿花了不少桿，而且都是距離非常遠的推桿，她開玩笑的說，18洞的推桿長度加起來，已經是一個3桿短洞的距離。在這麼冷的天氣下比賽，很容易受到食物誘惑，徐薇淩經過第14洞果嶺聞到球場餐廳飄出的麻油雞味道，當下決定打完要趕緊來一碗解饞。

成績71桿並列第3共有8名選手，都是角逐冠軍的有力競爭者。台巡選手陳慈惠賽後表示，今天的球滿直的，策略也是穩紮穩打，成績還不錯。她的脖子有傷，昨天特別去按摩，今天狀況好一點，但還是稍有影響。台巡新人輩出，曾經讓她覺得失落，然而今年比賽變少，收入銳減，所以開始去練習場教球，有了收入之後，壓力減輕，放手參加比賽，心情比較輕鬆，成績也漸有起色。

林子麒也是採取相對保守的方式，打上球道、打上果嶺，然後兩推進洞，沒有想太多，原本打算 even 就好，但最終還賺了一桿。「說不上是不是成功，就是還ok，畢竟天氣冷，就是穩穩的打。」林子麒說接下來兩天，應該也是這樣的策略。

新人陳之敏是去年法國巴黎銀行財富管理傳承賽的冠軍，她說今天的推桿不好，兩個 bogey 都是因為三推。除此之外，今天的開球、鐵桿都打得還不錯。陳之敏強調，那一場冠軍並沒有讓她自滿，不過去年平均成績還不錯，所以今年覺得有點壓力，但是她會盡量去克服。

業餘選手侯羽桑以往在日立的成績不是很好，但今天打完擠進領先集團。她說就是抱持平常心，專注在每一桿，雖然濕冷空氣讓擊球距離變短，但今天鐵桿不錯，除了兩次三推吞下 bogey。她說應該大家的想法都差不多，就是等待機會，該抓鳥的時候不能錯過。

寒流來襲，曾雅妮不捨得媽媽跟著吹風受凍，所以改由球場的桿弟服務。今天她抓3隻 birdie，4個 bogey，73桿並列第15名。「按照自己的節奏穩穩的打，兩個三推雖然有點可惜，但是才第一天，明、後兩天要再努力。」曾雅妮說最近幾場比賽的狀況愈來愈好，而且試著不計較成績，而是去體會那種進步的感覺，她說這個才是現階段最重要的任務。

(中時 )