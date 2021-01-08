53名香港泛民派人士於前天被當局逮捕，理由是認定他們涉嫌《香港國安法》中的「顛覆國家政權罪」，為此台灣公民團體與在台港人組織於今日邀請香港海外民主運動領袖聯合召開記者會，呼籲國際社會立即採取行動，除要求陸方立即釋放被捕人士，更呼籲歐洲議會暫停對中投資協議，並訴求蔡政府提升對港援助，立法院應通過「香港人權及民主條款」。

台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，從去年在香港施行國安法起，大陸無視外界質疑，切斷香港對外聯繫，未來更多香港人被逮捕清算，恐成為新常態，今年1月美國政權仍在交接期，出現不穩因素，歐洲又與大陸簽雙邊協議，在國際情勢不明朗狀況下，大陸正展現國際擴張野心。

因此江旻諺表示，希望國際回擊讓大陸知道這些清算行為是不可被接受的，與會各團體發出三項聲明要求，首先大陸應立刻廢除國安法釋放因此法入罪的人士，其次呼籲歐盟立刻暫停與大陸簽的投資協議，第三，台灣方面政府應制定香港人權及民主條款，升級對香港的援助，由行政院定期評估香港形勢，再擬定援港策略。

身處倫敦的前香港立法會議員羅冠聰連線記者會表示，雖然香港經歷的事情還不如台灣當初經歷的白色恐怖嚴重，但本次香港被捕名單範圍超乎想像，包括許多溫和派人士，讓人憂心。

同樣流亡海外的2020年香港「35＋民主派立法會初選」勝選人張崑陽也連線表示，留在香港的民主派政治人物受到前所未有打壓，只要參與過民主派初選，就被認為可能涉及國安法內定義的顛覆國家政權。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，大陸的行為是對整個民主陣營的攻擊，如同二戰希特勒發動的閃電戰一樣，未來大陸企業也會在歐洲長驅直入，進行各種以投資為名卻傷害人權擴充影響力的工作，歐洲必須選擇，到底要姑息大陸的作法，還是堅持人權價制？

無黨籍立委林昶佐指出，過去一兩年來有些台灣民眾仍會用比較寬容、姑息的態度面對大陸打壓香港的做法，認為這是因為那些被捕者勾結外國勢力，但這次被捕的人士只是主張民主派過半後可嚴審預算，居然也被當成涉及國安法被捕的理由。台灣應推動人權問責法，不僅針對香港，逐漸擴散到對全球問責。

台灣香港協會理事長桑普表示，有些人認為這次逮捕只是阻止民主派參選今年9月立法會選舉，但實際上民主派早已無意參與不公不義的選舉，如今其實是獨裁的一國不容許兩制，2021年的香港很像1950年的中國，1950年在大陸反對中共的人都被逮捕，如果香港可以變成蘇台德區，台灣會不會變成下一個波蘭？所以台灣和各國政府必須去幫助真正有需要的香港人，且聯合各國對抗中共。

而對於媒體指出，時代力量已表態支持修改港澳條例，是否將遊說其他立委支持修法，林昶佐表示，立法院本會期已結束，他和王定宇、洪申翰等立委將於立法院下個會期遊說更多立委，一起支持今天記者會提出的訴求方向。

(中時 )