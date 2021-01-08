進入新的一年，台股屢創新高，今天又大漲249.95點，收在15463.95點，而台積電股價也衝上580元，帶動股市一路攻堅，雙雙改寫歷史。但財訊傳媒董事長謝金河表示，台灣只有一座護國神山是不夠的，而這樣的局面在進入2021後將會不一樣，他認為，2大轉變，再加上這陣子的造山運動，台灣慢慢會從一座護國神山，發展到護國群山環繞的景象。

謝金河今在臉書上發文指出，台股一路過關斬將，直奔15000，很多人都說這是一個人的武林，但台灣只有一座護國神山是不夠的。進入2021，這個局面出現很大的改變，一個是外資大買權值股，拉大了股價空間，另一個是經營者的覺醒。

他並舉例，最具代表性的是，鴻海郭董說，台灣不能只有一座護國神山，鴻海至少要能看得到台積電的車尾燈；廣達的林百里說，台達電與台積電只差一個字，都是台灣的護國神山。謝金河補充，其實廣達說起台達，也是提醒市場要注意廣達股價、市值都偏低，目前廣達市值3267億元，對比台達電的8208億，未來還有很大發揮的空間。另外，日月光半導體的3818億，也還有向上提升的機會。

謝金河分析，經過這個回合的造山運動，台灣慢慢會出現從一座護國神山到護國群山環繞的景象。今天台積電市值站上15兆；鴻海漲到109元、市值也到1.5兆元；聯發科到838元、市值也達1.3225兆元，所以台灣現在就有三座兆元級企業，再加上這次台達電股價漲到325元、市值逾8000億元，已直逼中華電信；而聯電經過去年一輪猛漲，市值重返前10大行列；還有台塑四寶、國泰金及富邦金的力爭上游，台灣企業的群山效應正逐漸彰顯。

他強調，企業市值做大，有利進行國際併購，増強全球競爭力，也有利於人才的吸納，像台積電一年資本支出逾200億美元，這個大手筆投資，對手更不容易跟上，而這個良性效應，現在才正要開始！

(中時新聞網)