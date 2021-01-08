孫協志在節目中時不時會展現出對夏宇童的關心。（民視提供）

《幸福保衛戰》最新一集，夏宇童終於上了緋聞男友孫協志的節目，一開場夏宇童在解釋跟賴薇如和惟毅會成為好朋友的原因是因為寵物，也提到之後如果有能力的話，想一起開個寵物友善空間，沒想到被主持人王仁甫聽到後立刻插話：「我有看過妳溜狗！是不是眼睛小小、黃色的？（孫協志當天穿著）」，讓現場笑成一團，讓孫協志趕緊轉移話題。

節目進行當中還是時不時感受出孫協志對夏宇童的關心，其中當夏宇童聽到「陪你去買菜」關卡，需要站上2公尺高的扁管時，怕高的她臉色突然大變，希望有人可以替她完成這個關卡，王仁甫馬上說這集是好友單元，如果要再請人幫助的話，就必須要是「比好友更好的好友」才行，而且還需要當場承認才算數。沒想到夏宇童突然看著孫協志問：「是吧？」，讓孫協志一時反應不過來慌張問「我嗎」，吞吞吐吐地認了確實是宇童比好友更好的朋友，還在解釋好友有分很多種，沒想到眾人卻聽不進去，現場也放起了浪漫歌曲。

過程中，夏宇童緊緊地抓著賴薇如的手，瘋狂發抖，這時王仁甫又提到：「宇童，你需要協助（諧音）嗎？」怕高的她被迫講出：「對！我需要協助」，沒想到全場又是一陣歡呼。在一番胡鬧之後，夏宇童跟惟毅整理好心情之後開始挑戰，沒想到受到驚嚇的宇童，一邊含著眼淚一邊走著扁管，並出乎意料之外的穩定，孫協志則在一旁鼓勵：「妳可以的！妳很穩，不要自己嚇自己！」

夏宇童跟惟毅雖然舉步維艱，最後還是順利過關，一過關之後夏宇童腿軟蹲坐在地，並含淚感謝說道，一開始真的覺得自己沒有辦法，但隊友惟毅一直給予她鼓勵，還有現場的大家都在幫她加油，覺得沒有走的話會對不起大家。一番感性的話語，讓全場掌聲，也讓感性的孫協志紅了眼眶解釋道：「我天生就是一個容易感動的人」，而王仁甫則拿出了不知道什麼時候準備的衛生紙，假裝要幫孫協志擦著眼淚，搞笑的互動，讓全場笑翻。

(中時 )