全球多種新冠疫苗陸獲批上市後，各國都出現民眾對疫苗的安全性感到憂慮的問題，中國大陸也不例外。近日大陸疫苗專家陶黎納在文章中諷刺國藥疫苗有73種不良反應，引爆了輿論爭議同時擴大了對疫苗安全性的擔憂。事後雖然陶黎納出面澄清只是反諷，但仍遭大量網民痛罵為「叛國投敵」、「給境外敵對勢力遞刀子」。

原在大陸疾控系統內工作的疫苗專家陶黎納平時活躍於果殼網、丁香醫生、新浪微博等多個平台，經常在各種有關疫苗的話題發表文章。最近他在一篇題為《國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗》的文章，認為國藥集團在疫苗說明書中列舉了73種不良反應，其數量「前無古人後無來者一騎絕塵」。但這些被官方規定必須列出的「可能不良反應」並非實際臨床的不良反應，他在文章中舉例說，說明書將高血壓、哮喘、胃炎、視力減退、味覺障礙等列入不良反應，只是為防止民眾藉此向政府求償，因此說明書是「不講科學，但可維穩」。

陶黎納的文章隨後被媒體引用時，稱國藥疫苗為「世上最不安全疫苗」，引爆網上熱烈議論時，也激起許多業者與專家的批評。在許多社交平台上，陶黎納的反諷原文遭到刪除，僅少數網站上依然保留。網民甚至追索其過去的各種言行，甚至指責其品行不端與道德瑕疵，微博上還有文章公然指控其「公開叛國投敵」與「雞賊地給境外勢力遞刀子」。

陶黎納後來在微博上連續發文就先前反諷文章進行澄清，承認自己「用力過猛」以致「騙過大多數人」。他強調自己的原意是諷刺疫苗說明書，結果被境外媒體歪曲利用。因此為自己不謹慎的行為向廣大網友和全國人民道歉，並對境外媒體這種惡毒做法表示鄙視。他還表明，自己已接種國藥疫苗第一劑，沒有任何不適症狀，連預期局部酸痛都沒有，國產滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，比外國mRNA疫苗有明顯優勢。

不過，陶黎納澄清言論似乎仍沒能讓一些微博用戶滿意。網民持續攻擊他說，宣稱被外媒利用無非是陶黎納「嘩眾取寵的行銷手段」；還有人揚「這種時候說這種話，是時候嘗嘗社會主義的鐵拳了。」

大陸媒體網紅胡錫進也撰文為陶黎納緩頰，指其「那個網帖本身就不嚴謹，有自我炒作之嫌。我注意到他刪除了那個網帖，並且做了道歉。」他還說，「西方媒體對中國產疫苗非常不友好，一直拿著放大鏡找中國疫苗可以轟動炒作的弱點，但他們至今沒有找到。」「這個時候成心黑中國疫苗的人都是黑了心的。請大家與老胡一起鄙視他們。」

(中時新聞網)