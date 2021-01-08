國民黨將於7月改選黨主席，包括現任黨主席江啟臣在內，至今沒有人正式表態參選，對此國民黨秘書長李乾龍今天接受媒體專訪時主張，江啟臣應爭取連任黨主席好幫國民黨打贏2022選戰，相信江啟臣應該會願意承擔責任。而對另外傳聞中可能參選的前高雄市長韓國瑜，李乾龍研判韓應該不會參選。

李乾龍今天接受飛碟聯播網專訪時指出，江啟臣做為現任黨主席，最大的責任就是應勇於表態承擔爭取連任，幫國民黨打贏艱困的2022年選戰，作為江啟臣的幕僚長，他跟江啟臣講過好幾次了，雖然江啟臣回稱如果有比他好的人出來參選，他也可以接受，但李乾龍仍提醒江啟臣責任未了，他感覺江啟臣應該會承擔責任。

而由於李乾龍曾在前新北市長朱立倫的市府內擔任民政局局長，但外界傳聞朱立倫也可能參選國民黨主席，因此主持人尹乃菁詢問，莫非李乾龍認為江啟臣比朱立倫更適合當黨主席？對此李乾龍表示，朱和江人個都勇於承擔是好事，但現階段國民黨最好不要用選舉的方式，看能否協調出誰來承擔。

被問到前高雄市長韓國瑜是否可能參選黨主席，李乾龍一開始表示，他不能代替韓回答，但日前他去雲林見到韓時，感覺得出來韓還是很關心國家與國民黨，不過他後來表示，自己同意尹乃菁的判斷，韓應該不會參選。

尹乃菁也詢問李乾龍，是否認為未來當選國民黨主席者，應該自己無心挑戰大位，全力幫其他人贏得2022、2024勝選？李乾龍頻頻點頭，強調國民黨一定要團結才能重返執政。

(中時 )