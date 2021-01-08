川粉昨攻破國會爆發警民衝突，打亂國會認證總統當選人拜登勝選程序。前黨主席朱立倫今晚參加國民黨智庫20週年感恩餐會受訪時表示，對於任何暴力攻佔國家民主殿堂的行為，都要予以譴責，並點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，不要雙標到不願意對此事表態，甚至護短。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」，今晚在台北國賓舉行20週年感恩餐會，前總統馬英九、前黨主席連戰、朱立倫、黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文、國民黨團總召林為洲等人與會。

針對川粉昨衝進國會爆發警民衝突，朱立倫會前受訪表示，民主、自由、法治與人權是我們向來一貫的堅持，包括強力譴責香港濫抓民主人士，同樣地，對於美國國會被不願承認選舉結果的民眾攻佔，這種暴力行為，當然也要強力譴責。

接著，朱立倫點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，作為民主國家領袖，不要有差別待遇，都要堅持民主、自由、法治與人權，並再次呼籲北京、華府等兩個世界強權，在2020破碎的世界中，希望新的一年負起責任讓世界更理性、穩定。

被問到綠營批評國民黨把美國國會山莊跟太陽花學運類比是不倫不類，朱立倫強調，對於任何暴力攻佔國家民主殿堂的行為，都要予以譴責，綠營不必因為國民黨將此事件類比成太陽花，就要表達反對。

朱立倫痛批，綠營應該關注此事是不是一個民主國家該有的表現和行為，蔡英文、蘇貞昌不要雙標到不願意對這件事表態，甚至護短，大可不必。

(中時 )