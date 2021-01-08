臺灣會計師公會採買1600多台斤的台灣黑豬肉給老人食堂的長輩，8日在太保市古恩宮舉行捐贈儀式。（張毓翎攝）

蔡易餘（右三）感謝臺灣會計師公會的溫暖，拋磚引玉幫助很多偏鄉社區。（張毓翎攝）

嘉義縣許多社區自行開辦老人食堂，但因資源不足，需要社會各界伸出援手，有鑑於此，立委蔡易餘向臺灣省會計師公會爭取物資捐贈，公會也毫不猶豫採買1600多台斤的台灣黑豬肉做捐贈，讓長輩在關懷據點彼此照顧時，也能吃得安心更健康。

8日在太保市古恩宮的捐贈儀式上，蔡易餘、臺灣會計師公會理事長黃協興、太保市長黃榮利、縣議員戴光宗等民意代表出席。社區則由市民代表兼據點負責人朱聰麟接收公會捐贈的台灣黑豬肉；蔡易餘也回贈公會感謝狀表達最高謝意，並現場切起豬肉來要提供社區長輩。

蔡易餘表示，這些豬肉將於11日起，陸續送至海區8鄉鎮47處附設老人食堂的據點，估計有2700位長者受惠。會計師公會從2007年起開始推動捐贈等公益活動，迄今已有14年，前3年在嘉義海區送米與醬油，而今年把好吃的台灣豬肉送進老人食堂，讓長輩都能吃到品質好的台灣豬。

黃協興感謝蔡易餘牽線，促成好幾次送暖活動，有機會回到家鄉奉獻心，令人感動，這些長輩一輩子辛苦養育孩子，現在有能力回饋地方，把他們當成自己的父母親孝敬，願意付出更大的心力和資源捐助，未來會逐步提物資量，擴大捐贈範圍。

(中時 )