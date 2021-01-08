台視《綜藝3國智》9日播出的最新一中，邀請蔡黃汝、曾莞婷及依依上節目。納豆被推派出來與蔡黃汝一決勝負，2人同時咬住鬆緊帶，等黃豪平一聲令下就鬆開嘴裡的帶子，沒想到納豆居然率先鬆口，蔡黃汝突如其來被攻擊，大夥笑稱這是「信任遊戲」先放手的人表示不相信對方，張立東打趣的對依依表示：「依依妳看啦！感情到最後他會先放手」，蔡黃汝也在一旁附和，讓依依哭笑不得。

納豆在去年金馬獎奪下「最佳男配角獎」，上台致詞情緒激昂、眼眶泛淚，感性將評審、家人及一起工作的夥伴全謝過一輪，不過卻漏了女友依依、一起打拼4年的3國智主持群也沒提到。王少偉趁著依依也在，出面拷問：「為什麼上台的時候沒有提到我們？」黃豪平緊追在後，要他一次講個明白：「今天沒被你提到的兩群人，都在這裡。」

納豆連忙解釋：「我本來感言最後一段已經寫好了，要謝謝《綜藝3國智》把時段讓出來，讓我有機會站在這邊領獎，下禮拜要準時鎖定台視。」其他人聽了直笑說「不可能」，女友依依此時冷不防說：「沒關係，在最重要的時刻，心裡只會想到最『重要』的人，所以他就沒有想到我。」納豆聽到女友突然放冷箭，激動回應：「屁啦！我是真的太緊張了！」《綜藝3國智》每周六晚間8點在台視播出。

(中時 )