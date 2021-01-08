永豐金(2890)8日公告2020年全年自結獲利，永豐金2020年12月自結單月稅後盈餘8.68億元，累計全年稅後盈餘122.04億元，較2019年小幅衰退2.2%，每股稅後盈餘(EPS)為1.08元。

受疫情影響，永豐金2020年上半年獲利較受衝擊，但下半年開始回穩，2020年12月單月稅後盈餘8.68億元，較2019年同期衰退23.9％，全年稅後盈餘122.04億元，較2019年同期衰退幅度縮小至2.2％。

在永豐金主要子公司表現方面，永豐銀行2020年12月單月稅後盈餘5.34億元，較前年大幅衰退40.7％，不過，累計全年稅後盈餘為97.77億元，較前年衰退5％。

至於另一家子公司永豐金證券，隨著台股交投熱絡、財管業務成長，也帶動永豐金證獲利亮眼，2020年12月稅後盈餘3.89億元，年增率高達97.5％，去年1-12月稅後盈餘28.17億元，年增率也增加48％。

(工商 )