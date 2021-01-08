交通部觀光局參山國家風景區管理處，推動中彰區域觀光聯盟計畫，結合在地觀光產業、文化體驗與社區食農小旅行，推出6條1日遊私房行程，交通部長林佳龍8日推薦「迴遊・阿罩霧」旅遊行程。（黃國峰攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推動中彰區域觀光聯盟計畫，8日發表假日觀光巴士路線，觀光巴士也首度亮相。（黃國峰攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推動中彰區域觀光聯盟計畫，8日發表假日觀光巴士路線，交通部長林佳龍實際搭乘觀光巴士體驗，來到霧峰林家花園林獻堂博物館，參觀文物。（黃國峰攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推動中彰區域觀光聯盟計畫，8日發表假日觀光巴士路線，交通部長林佳龍實際搭乘觀光巴士體驗，來到霧峰林家花園明台高中與明台高中董事長林芳媖，實際體驗梁啟超當時下榻的五桂樓。（黃國峰攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推動中彰區域觀光聯盟計畫，串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，啟動假日觀光巴士，將自110年1月16日展開試營運，並於2月14日大年初三起正式上路，將於毎周六日與國定連續假日行駛，交通部長林佳龍8日特別搭乘首發車體驗觀光巴士的便利，遊訪霧峰林家花園與霧峰農會酒莊。

林佳龍表示，台灣因為「超前部署」才做好防疫，但機會是給準備好的人，台灣現要從防疫大國變成觀光大國，要先以好的遊程產品吸引國人，現在國門管制，先練兵，兵練好了，量整合起來，質再提升，以後開放後，國際觀光客來，旅行社就照這個路線走。

林佳龍接著表示，霧峰入選百大經典小鎮3.0，觀光要素密度很高，有民主（台灣議政博物館）、歷史（林家宮保第），及霧峰農會全國聞名的香米、清酒等食、宿、遊、購、行等要素，整個霧峰就是一個開放的博物館。「迴遊・阿罩霧」旅遊行程開放後一定秒殺。

參山國家風景區管理處長柯建興指出，本次計畫結合在地觀光產業、文化體驗與社區食農小旅行，推出6條1日遊私房行程，而觀光假日巡迴巴士1月16日展開免費試營運，2月14日大年初三起正式上路，毎周六日與國定連續假日行駛，每日8趟次行經「立法院民主議政園區」、「國立臺灣交響樂團」、「霧峰林家花園林獻堂博物館」、「霧峰林家宅第」、「樹仁美食商圈」、「亞洲大學現代美術館」、「霧峰農會酒莊」、「臺灣現代音樂鈴博物館」、「921地震教育園區」與「光復新村」等10個站點。

(中時 )