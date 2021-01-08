近期股價波動劇烈的長榮(2603)8日晚間發布自結2020年12月合併營收為245.8億元，月增24.7％，年增58.81％，為歷史新高；累計2020年合併營收2,072.8億元，年增9％，首度年營收破2,000億元，也是歷史新高。

長榮8日上漲1.85元，漲幅4.81％，收在40.30元。外資8日賣超長榮2.45萬張，為連六日賣超。近期波動劇烈，遭證交所強制公告自結數字，自結2020年11月EPS為0.85元。

8日亞系外資針對貨櫃海運發布報告，認為貨櫃海運景氣2021年將是史上最好的一年，預估2021年的獲利將超越2020年，隨著長約及現貨價創紀錄以及2021年上半年銷量將以兩位數成長，重申長榮「買進」評等，目標價由原先的35元一口氣調高至52元。

至於在8日最新一期運價部分，根據上海航交所資料顯示，遠東到歐洲線每FEU達8,904美元(每TEU達4,452美元)，周漲8.82％，創新高。

至於遠東到美西及美東航線則持平，變化不大，每FEU達4,019美元、4,750美元。傳出開出降價第一槍的澳洲航線，8日每TEU為2,451美元，較上周下跌14美元。

(工商 )