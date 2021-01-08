網友貼出他在氣象局網站查詢到的平地低溫資訊，中央大學為6.5度排名第3。(圖擷取自ptt)

寒流發威，氣溫斷崖式驟降，台北氣象站今(8日)出現7.3度低溫，創入冬以來最低，對此，一名網友表示，他今利用氣象局網站查詢平地低溫排行，發現中央大學排名第3，「每次寒流來中央一定都進前5」。貼文發出後大多網友表示，「你把文化放哪裡？」，不過就有網友指出，中央會上榜是因為學校本來就有氣象觀測站。

原PO在PTT上發文詢問，「中央大學是不是全台最冷的大學？」接著說明，今日他透過氣象局的網站查詢平地低溫排行榜，結果發現中央大學竟排第3，第1名是馬祖的4.6度，第2則是桃園的茶改場5.1度，這讓他相當好奇，「每次寒流來中央大學都一定進前5名，5年前還有下雪，有卦嗎？」

貼文發出後不少網友表示，「這種頭銜一定是淡江跟文化的」、「怎麼可以忽略全台最高學府文化大學」、「你把文化放在哪裡」、「笑死又一隻井蛙，只會看氣象站，不看實際位置」。不過有網友點出中央大學會上榜的原因，「他只是剛好有觀測站」、「只是因為他有氣象站吧…」。

黃姓同學提供中央大學當地的氣溫資訊。(黃姓同學提供)

而中時新聞網實際訪問到就讀中央大學的羅姓及黃姓同學，羅同學表示，從宿舍騎腳踏車到系館，不過5分鐘的車程，「雙手整個凍僵，到最後沒感覺」，黃同學則形容，手只要放在戶外，幾乎就會凍傷，更表示自己一步都不想踏出房門，寒冷的溫度更讓他忍不住直呼，「真的冷到X北！」

(中時新聞網)