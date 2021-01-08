韓星朴有天的前女友黃荷娜是南陽乳業公司創辦人的外孫女，兩人2019年因為涉嫌購買與吸食毒品案被判刑，朴有天出獄後復出演藝圈，黃荷娜則是死性不改，去年9月因為再次吸毒被捕，今(8日)韓媒更驚爆重磅消息，指與黃荷娜共同吸毒的老公A某，已在去年12月赴警局修改口供的路上離奇跳樓身亡。
身為乳業千金的黃荷娜，惡習難改，去年9月再一次爆出吸毒被捕，而與她共同吸毒的男友A某，一開始選擇為愛頂罪，向警方聲稱是自己趁著黃荷娜睡著時偷偷注射毒品，接著與黃荷娜在隔月結婚。
不過就在半個月前，也就是去年12月，黃荷娜老公突然決定說出「與黃荷娜一起吸毒」的實情，前往警局修改口供，然而據MCB電視台報導，黃荷娜老公竟然就在前往警局的路上跳樓身亡。
更可怕的是，涉嫌向黃荷娜夫婦提供毒品的友人，在黃荷娜老公身亡前一個禮拜，也被發現自殺未遂，至今仍未恢復意識。據悉，警方目前正調查黃荷娜老公死因，同時懷疑黃荷娜有殺人嫌疑。
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