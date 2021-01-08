投信投顧、券商「反洗錢」做不好，金管會開罰！金管會8日公布兩項裁罰都是違反洗錢防制相關規定的，一是亞太國際投顧在二年期間有8筆收取新臺幣50萬元以上的現金交易，均未向法務部調查局申報，金管會開罰100萬元；一是大慶證券，因違反洗錢防制法令及證券管理法令，被開罰98萬元。

金管會指出，亞太國際投顧在2018年6月6日至2020年6月30日期間計有8筆收取新臺幣50萬元以上的現金交易，均未向法務部調查局申報，違反金融機構防制洗錢辦法第13條規定，依洗錢防制法第9條第4項規定處以罰鍰新臺幣100萬元。

另外，大慶證券則有五項違法態樣，包括：一、公司所訂疑似洗錢或資恐交易態樣，經抽查營業單位對每日由電腦系統產出之各類疑似洗錢交易態樣報表，評估是否辦理申報疑似洗錢或資恐交易之作業，有欠確實；遇客戶拒絕提供最新基本資料或確認既有資料是否正確時或受理民眾申請開戶時發現異常而婉拒開戶者等情形，未評估是否申報疑似洗錢或資恐交易並留存紀錄。

二、辦理自行買賣外國有價證券業務之交易員，於假日及非營業時間在營業場所外以手機下單、買進個股數量有超逾授權情事。

三、辦理保本型結構型商品之交易契約有不利消費者之條款。四、2018年年報未揭露董事及經理人兼任其他公司職務。五、辦理防制洗錢及打擊資恐作業，評估當時(2017年10月23日至2018年7月31日間)電腦系統客戶既存之資料欠缺客戶職業/行業，未重新辦理評估亦無相關補強計畫，無法有效評估客戶風險。

金管會依洗錢防制法第10條第5項處新臺幣50萬元罰鍰，另就其內部控制制度相關缺失依證券交易法第178條之1第1項第4款規定，處新臺幣48萬元罰鍰。

(工商 )