2021年美國消費電子展(CES)受疫情影響首次轉為全線上以數位展館形式於1月11日至14日展出，為協助臺灣廠商拓展消費電子商機，由經濟部國際貿易局及外貿協會推動的臺灣產業形象廣宣計畫，結合18家台灣精品廠商，展示超過50件亮點產品，透過數位展覽平台與全球交流分享。

貿協指出，為協助臺灣創新產品及科技應用趨勢獲得更多全球關注，特別於台北時間1月9日凌晨舉辦台灣精品線上展前記者會，以「智慧科技；智慧運動」為主題，透過數位平台洽邀全球主要產業媒體參與觀看，貿協董事長黃志芳也將透過視訊強調台灣是全球資通訊產業可靠的夥伴，同時推廣運用人工智慧演算技術打造的台北國際電腦展，將賦予參觀者高精準度的參展與觀展體驗。

展前率先亮相產品包括研華的LoRaWAN傳輸觀測解決方案、訊連展示全新智慧金融解決方案FaceMeR eKYC & Fintech、首創結合踏步機和登山機二體合一的岱宇有氧攀岩機、全面提升高爾夫球場數位化的Golface智慧球車系統、民傑的手機神器備份豆腐、具有智能演算法的神達自行車旅遊衛星導航及融程的車用互聯強固型平板電腦。

除了搶先曝光的新品外，CES展出的台灣精品還包含康訊公司的全方位GPS車輛追蹤定位器、威潤科技的衛星定位監控器、伊勒伯科技的閤安真空血液收集系統等。這些產品也都呼應2021年CES的展出主題，包括Smart technology、Health and Wellness及Sports等趨勢。

CES 2021展覽主題聚焦AIoT所衍生出的多元運用，包含智慧交通、智慧城市、智慧能源、智慧家居、智慧醫療、自駕車/車聯網、AR/VR及新創(Startup)等，共計超過1,950家來自全球各地廠商參展，其中130家來自臺灣，與各國科技大廠同臺較勁。

(工商 )