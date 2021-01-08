日本動畫大師宮崎駿享譽國際的名作《龍貓》橫掃全球票房逾10億美元票房，獲權威外媒評為史上最偉大的卡通角色。日本名導黑澤明的「百大佳片」名單中唯一一部動畫電影就是《龍貓》，美國經典動畫喜劇《辛普森家庭》也曾將宮崎駿作品中的經典場景運用到動畫中，足見吉卜力動畫電影對全世界的巨大影響力。

《龍貓》不僅讓宮崎駿原創的可愛角色龍貓、貓巴士與灰塵精靈紅遍全球，電影中充滿日本風味的自然美景也讓遍布全世界的影迷對日本心生嚮往，宮崎駿坦言：「《龍貓》最初的靈感來源是一個公車站，小女孩撐著傘等父親，後來有隻奇怪的生物走到她旁邊，我自己也曾撐傘到車站等父親，這是我最初的構想。」

而片中出現的景色絕大多數是宮崎駿曾親眼見過的美麗景色，他笑說：「那些風景絕對不是從書中看來的，而是存封在記憶深處的真實影像，從房子、土地、水面到一草一木都是，就這層面來說，能製作這部動畫真的讓我感到很幸福！有觀眾因此稱讚『日本的大自然好美哦！』那就成功了。」

場景實際上擷取了各地的風光交織而成，如聖蹟櫻之丘的日本動畫館附近、伴隨宮崎駿成長的神田川河域以及所澤地區的景色等，還有美術指導男鹿和雄是秋田人也讓電影場景帶了些秋田的味道，宮崎駿更表示：「時至今日的環境與植物生長都與當年截然不同，在片中出現的雜草叢現在也許已經沒有了，因此我沒有辦法再創作出《龍貓》這樣的作品。」

《龍貓》將在1月29日寒假首檔在台上映。

(中時 )