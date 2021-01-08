五月天「好好好想見到你」演唱會今晚再度於桃園登場。（相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」演唱會8日繼續嗨翻桃園國際棒球場；今晚戶外體感溫僅3度，唱完〈擁抱〉後，阿信卻熱得滿身汗，趁空檔趕緊脫掉發熱衣，接著爆料開場沒多久，5個人坐在舞台邊的地上唱歌，才發現「屁股好冰」，阿信搞笑說：「下一首歌唱前要拿出來解凍，結果發現（屁股）還是硬的。」石頭接話問：「現在是軟的了嗎？」歪樓開起黃腔。

五月天演唱會首場原訂去年12月25日開唱，當時因本土疫情再起，顧及觀眾健康，五月天不惜虧損5000萬成本延期，今晚是去年首場改期的場次，阿信感性地說：「今天是2020年的12月25日，為了你們，五月天把時光機往後調了。」石頭也說：「讓你們久等了，等到天氣都變涼了，不止涼...好冷。」怪獸幽默祝福耶誕節快樂，「怎麼講到自己有點茫的感覺，日子都歪掉了」。

五月天魅力難擋，演唱會上周起跑，許多觀眾開演前幾刻才入場，導致機器掃描通道爆滿，此外，前2場更有自主健康管理者違反規定進場，引發各界關注；為了杜絕情事，主辦單位今除了拓寬進場動線，從原本的30道增設至50道，並增設掃描機器，全面掃描觀眾身份證條碼，若身分證無法掃描，再改以「人工驗證方式」處理。此外，針對實名制登記個資外洩疑慮，主辦單位強調資料僅用於防疫目的，28天期間屆滿將主動銷毀。

(中時 )