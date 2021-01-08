張克帆愛妻双兒近日參加廚藝選秀節目《料理之王》，最新一集中她與全聯料理爭霸戰的總冠軍陳藝文對決，錄影現場也驚見張克帆現身拍照，Lulu笑說：「現在錄影現場有一個怪伯伯拿一個大砲朝著我們舞台上拍，是來追星還是來看錄影啊？」双兒也甜蜜笑回：「拍瘦一點，謝謝！」

双兒卯足全力做炸米料理，她先把米炒乾再煮成粥，讓Fred大開眼界說：「第一次看到這種做法。」最終講評時，Jason對双兒廚藝也給予高度的評價，Fred也說双兒很有當主廚的天分，當双兒聽到導師們的讚許時感動落淚，表示參加《料理之王》比賽，讓她壓力非常大，双兒：「因為很累，我老公一直在等我回家煮飯，但我就一直在比賽。」

另外，此次飛行導師除了邀請辦桌文化的祖師爺「阿燦師」外，還有主持人Lulu摯友吳姍儒（Sandy），Lulu還開玩笑說「Sandy什麼時候不來，單元踢館賽才來」，Sandy秒回：「因為每次都會得獎，希望大家也有機會得獎，不然一路衰到現在，你們應該也受夠Lulu了吧！」讓Lulu在一旁馬上中槍，Sandy開玩笑說：「我最注重顏值，廚師的顏值也很重要，我就是因為這樣才跟Jason和Fred當好朋友。」

(中時 )