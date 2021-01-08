新竹一名人夫阿良（化名）察覺妻子小貞（化名）行為舉止有異，暗中跟蹤後發現她與男同事阿光（化名）過從甚密，2人甚至互傳訊息提到性行為、懷孕及墮胎等，問題是阿良早就結紮，瞬間綠光罩頂，氣得他向這對偷情男女提告求償100萬元。新竹地院審理後，判綠光夫獲賠20萬元。可上訴。

根據判決書，阿良與小貞是夫妻，育有3名子女。阿良指控，阿光與小貞是同事，對於她人妻身份應該很清楚。但小貞從2019年8、9月間起，舉止行為出現異常，經常找不到人，阿良因此心生懷疑，趁著小貞藉口深夜加班時，私下跟蹤，結果竟發現兩人清晨一起從阿光的住處走出來；此外，小貞藉口參加同事聚會，但其實是跟阿光的雙人約會。

某日小貞將手機放在家中，阿良壓抑不住懷疑之心察看，結果發現小貞與阿光對話超親密，還談到性行為、懷孕及墮胎，但阿良早在2019年3月就結紮，氣得他對2人提告求償。

小貞否認姦情，辯稱跟阿良去大陸玩時懷孕，但因2人感情不好，她沒有跟阿良講自己就醫吃口服藥流掉。

不過新竹地院法官查證，小貞在2019年9月、11月前往婦產科驗孕，然而阿良早於2019年3月進行結紮手術，且術後檢驗未發現正常可懷孕之精蟲，有醫院診斷證明書可證，因此不採信小貞說法。

此外，小貞曾傳訊給阿光；「寶貝早安！我已將到醫院了，…，我心裡一直告訴肚裡的宏寶寶，我們下輩子有緣一定還會在一起！我真的好緊張，我的眼淚怎麼不會停...我必須要勇敢，我不要你擔心，但我好害怕」等，顯然在進行流產時還刻意通知阿光抒發心情，已非單純同事情誼，因此認定2人姦情，最終判2人須連帶賠償阿良20萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)