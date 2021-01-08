以麥味登早午餐連鎖加盟為主體的揚秦(2755)去(2020)年12月營收1.3億元、月增1.5%、年增19.13%，創歷年同期新高。去年1至12月累計營收14.8億元，年增14.20%，創年度營收新高記錄。

展望2021年，雖然疫情未來發展仍不明朗，但揚秦國際各品牌已有應對疫情的經驗與作為，麥味登去年總店數已達838家，今年將持續朝1,000店邁進，並打造讓消費者安心餐飲消費與購物體驗，加強快速外帶的便利性，靈活運用外送服務，同時以數位應用與策略聯盟擴增品牌接觸點，營運動能成長無虞。

新冠肺炎疫情衝觀光餐旅業，但揚秦旗下「麥味登」早午餐則主打「國民經濟美食」為核心，商品具有屬貼近民生消費的剛需屬性，營運僅受些微影響，加盟展店成績卻更勝以往。旗下品牌麥味登去年全年展店146家，去年第四季開放加盟的炸雞大獅全年也開了10家門市。隨著店數增長帶動營收增加與成本降低，也使得年度營收表現亮眼，創下歷史新高記錄。

炸雞大獅去年海內外店家數已達39家，揚秦國際企業執行長卓靖倫表，2021年將加速國內加盟拓展業務，並積極參與各節慶活動與市集，設置快閃店增加品牌知名度，今年以海內外突破100店為目標。REAL真．烘焙坊除了主打台灣在地食材結合歐式麵包外，也將積極發展手作特色商品搶進伴手禮市場。

(工商 )