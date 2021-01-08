蕭薔8日為設計師林薇副品牌VK發表會站台，林薇特地為她設計香檳金亮片深V禮服，集結性感、柔美、俏皮、熱情等女神元素，襯托出她白皙C奶、23腰好身材。她身高170公分只有45公斤，不畏霸王級寒流來襲，蕭薔展露傲人上半身，但她俏皮掀開「裙底」，自揭穿3層褲襪、腳底全貼暖暖包禦寒。

做公益多年的蕭薔透露，與林薇老師2019年在大陸活動認識，後來她舉行「蕭薔FUN衣櫃」公益活動，林薇也熱情參與。疫情期間有不少戲劇邀約，蕭薔透露若遇到喜歡的角色，過年後也會考慮。過去她曾演過肌肉萎縮症患者，感受角色生命力，現在這類角色可遇不可情，要讓自己覺得熱情憧憬，才會讓她產生力量。

蕭薔3年前曾被拍到與勾手男親密互動，還直奔香閨過夜，被問到該男身份，蕭薔解釋：「我們有四姐妹，『他』是老么，老二是男室內設計師、老三是女美容師，都會來我家，感情好到不分性別」，僅和「小妹」勾手男有工作關係，4男4女會一起旅行，被問到睡一起可以？她開玩笑說：「要看是哪一種睡。」有發展可能？她笑說：「沒有這企圖啦，就是朋友。」

一直秉持「不婚」觀念，她認為：「結婚責任、義務更大，雙方家庭結合，跟一個人相處也需要學問的」，她透露過去母親在世時，曾想過要凍卵，但當時看到排卵針太粗而卻步。面對母親過世5年多，她至今每天早起鈔經，藉此思念母親，「我每天會跟媽媽說早安，感覺她就在某個空間內。」

包括高宇蓁、苗可麗、唐美雲、德馨、王彩樺、高宇蓁、顏曉筠、李相林、康康、庹宗康、吳定謙、孫樂欣、鍾欣怡等出席，高宇蓁壓軸走秀，睽違多年露出南半球，年終將近，她大方透露給員工4個月年終。

蕭薔與設計師林薇合影。（盧禕祺攝）

蕭薔俏皮向記者掀開裙底露出保暖褲襪。（盧禕祺攝）

高宇蓁8日出席設計師林薇活動，暌違多年秀出南半球見客。（盧禕祺攝）

安妮8日出席設計師林薇活動。（盧禕祺攝）

王彩樺8日出席林薇品牌走秀活動。（盧禕祺攝）

(中時 )