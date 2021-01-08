【政新鮮】美大使來台恐帶變種病毒？宅神怒嗆14字

美國務卿蓬佩奧昨7日宣布，美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）近期訪問台灣。名嘴「宅神」朱學恒卻憂心質疑，駐聯大使來台，勢必會有外交泡泡免隔離，但若不幸將潛在的英國變種病毒一起帶進台灣，若與蔡總統見面，該怎辦？他呼籲衛福部長陳時中，「應該拒絕沒有影響力的人來要飯」。

外交部發言人歐江安回應駐聯大使來台，是首度有美國駐聯合國常駐代表訪台，展現美國對台灣國際參與的強力支持。

宅神8日接受《中時新聞網》專訪時，提出質疑表示，我們台灣應該要搞清楚一件事，那就是以美國總統川普這麼反對聯合國的人，將一個毫無外交專業，靠著政治獻金酬庸當上大使的柯拉芙特，派來台灣，但台灣卻當寶一樣，他認為，民進黨政府中央有種點，就拒絕這一位根本沒道理也沒必要來的官員。

宅神還說，在川粉暴動衝國會後，整個共和黨幾乎全跳船、內閣快要逃光的狀態下，克拉芙特死不辭職，還主動跟國務卿蓬佩奧請纓，在13-15日來台灣。宅神坦言，台灣應該拒絕者種根本沒替國家形象加分，也不會帶來任何好消息的人，因為她(克拉芙)來，一定是用外交特權、免隔離的外交泡泡方式來，然後產生的最大的問題是，「誰接待、誰危險」。

最後，宅神呼籲陳時中，請發揮他的guts(膽量)，不要讓克拉芙來台，因為若人來了之後，喊著要見蔡英文，萬一她免隔離入境卻攜帶英國變種病毒，屆時該如何因應？國家元首擋得住病毒嗎？他覺得，陳時中應該要嚴肅以對，不能讓這種沒影響力的人來台要飯。

(中時新聞網)