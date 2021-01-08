春節將至，屆時返國國人必激增，但居家檢疫強制一人一戶下周五上路，將導致國內防疫旅館一房難求，有部分城市限制僅市民能入住，交通部長林佳龍8日表示，昨已邀集六都及地方政府代表開會討論，目前朝春節前達到1萬間來努力。

林佳龍表示，昨天的討論，地方政府報告可以增加2千間防疫旅館房間的供給，其他不足之處，我們也協調用短租的方式，讓居家檢疫的家人能來住。因為一般旅館，是縣市政府主管，交通部會加強協調來協助。

另有些縣市政府之防疫旅館，優先以該市市民優先入住，林佳龍表示，如果可以進行調節，彼此互助，我們就有一個總量來進行調控，各縣市又能滿足其需求。

對於居家檢疫住家裡，其家人住旅館，是否有相關補助？林佳龍表示，目前沒這樣的計劃，目前是先調查需求的量，由民航局及桃機公司來聯繫各航空公司，就目前訂票的情況，務必讓返國的人，不管是防疫旅館或居家檢疫都有地方住，這樣他才能入境，這個優先來解決。

(中時 )